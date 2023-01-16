رئيس أركان القوات الأمريكية يحضر تدريب دفعة من العسكريين الأوكرانيين في ألمانيا

ذكرت وكالة "أسوشتد برس" أن العسكريين الأمريكيين بدأوا أمس الأحد تدريب العسكريين الأوكرانيين في الأراضي الألمانية.

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ونقلت الوكالة عن رئيس أركان القوات الأمريكية، مارك ميلي، قوله: "بدأ في ألمانيا، أمس الأحد، التدريب القتالي الموسع الجديد للقوات الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الأمريكية".

وأضاف أن كتيبة تضم نحو 500 عسكري ستعود إلى "ساحة المعركة" بعد 5-8 أسابيع. وأشارت الوكالة إلى أن ميلي يخطط لزيارة ساحة للتدريب تقع في غرافنفير شخصيا اليوم الاثنين.

ولم يعلن البنتاغون حتى الآن متى يخطط لبدء هذا التدريب. وذكرت الوكالة أن الولايات المتحدة قد قامت بتدريب أكثر من 3,1 ألف عسكري أوكراني على كيفية استخدام وصيانة أنواع معينة من الأسلحة والمعدات، بما في ذلك مدافع الهاوتزر والمركبات المدرعة وأنظمة "هيمارس".

واتفق المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الأمريكي جو بايدن، سابقا، هاتفيا على إرسال معدات عسكرية ثقيلة إلى كييف. وأعلنت برلين عن استعدادها لتوريد مركبات مشاة قتالية من طراز "Marder" وأنظمة دفاع جوي "باتريوت" إلى أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي