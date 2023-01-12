ألمانيا ستزود كييف بعربات "ماردر" المدرعة

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبريخت، أن بلادها ستسعى لتزويد أوكرانيا بـ40 عربة "ماردر" مدرعة قبل نهاية الربع الأول من العام 2023.

وأضاف لامبريخت خلال مؤتمر صحفي بثته قناة N-TV: "سوف نحرص على تأمين إمداد أوكرانيا بـ 40 عربة ماردر مدرعة مع طواقم مدربة من الجنود الأوكرانيين قبل نهاية الربع الأول من العام"

وردا على سؤال حول إمكانية إمداد كييف بدبابات "ليوبارد"، أجابت: "الحكومة الألمانية لم تتخذ قرارا بشأن إمداد كييف بدبابات قتالية".، مضيفة أن ألمانيا لن تتخذ خطوات أحادية الجانب فيما يتعلق بتوريد أسلحة إلى الجانب الأوكراني.

في 11 يناير، أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا أن وارسو قررت تزويد أوكرانيا بسرية من دبابات ليوبارد، في إطار التحالف الدولي. مضيفا أن تنفيذ هذا القرار، "يتطلب استيفاء بعض الإجراءات الرسمية، والحصول على الموافقات المطلوبة".

من جانبها تحتفظ الحكومة الألمانية بحقها في طلب الحصول علي اذن مسبق قبل نقل الأسلحة الألمانية الصنع لطرف ثالث.

وكانت أوكرانيا قد طالبت برلين خلال الأشهر الماضية بتزويدها بدبابات ليوبارد، لكن المستشار أولاف شولتس صرح في أكثر من مناسبة أن ألمانيا لن تتصرف إلا بالتنسيق مع حلفائها بشأن هذه القضية. ولكن، في الأسبوع الماضي، وبعد محادثات هاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشارة ، أصدر الطرفان بيانا مشتركا, ذكرا فيه أن الإدارة الأمريكية ستزويد أوكرانيا بعربات مدرعة من طراز برادلي، في حين ألمانيا ستزودها بعربات "ماردر" المدرعة.

تاس