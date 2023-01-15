الأول في العالم.. محام روبوت يقتحم عالم القضاء

كشفت شركة "دونت باي" البريطانية أنها طورت أول محام روبوت في العالم، يتم تشغيله بواسطة الهاتف الذكي.

وقالت الشركة إنه "سيرفع دعوى قضائية الشهر المقبل في الولايات المتحدة، لمساعدة شخص في دعوى ضده تتعلق بمخالفة تجاوز السرعة".

وأضافت الشركة أنه "لأول مرة في التاريخ سيستمع روبرت إلى جميع المرافعات في المحكمة ويقدم للمدعى عليه إجابات مناسبة وفورية"، وتعهدت أنها "ستتحمل جميع الغرامات المالية في حالة إخفاق الروبرت في قضية ما".

وتأسست شركة "دونت باي" وهي مطورة لبرنامج دردشة آلي للخدمات القانونية على يد عالم الكمبيوتر الذي تخرج من جامعة "ستانفورد"، جوشوا براودر، في عام 2015، وتزعم أنها الآن "موطن" لـ"أول محامي روبوت في العالم"، وفقا لما نقلته صحيفة "تايم ناو".

ومن المقرر عقد جلسة الاستماع في فبراير المقبل، لكن حتى الآن لم يكشف صانعو الروبوت عن التاريخ الدقيق ومكان المحكمة واسم المدعى عليه.

وتتعلق القضية بمخالفة سرعة، تم إصدارها ضد المدعى عليه، والذي سيقول فقط الأشياء الموجهة إليه من قبل روبوت الذكاء الاصطناعي.

من جهتها، ذكرت مجلة "نيو ساينتست" العلمية والتكنولوجية، أن "روبوت الذكاء الاصطناعي سيعالج ويحلل المعلومات التي يتم الاستماع إليها في المحكمة ومن ثم ينصح المدعى عليه بالرد من خلال سماعة توضع في الأذن".

وعلى الرغم من أن وجود الروبوت المحامي هو بالتأكيد تجربة وتنطوي على شيء من الخطورة بالنسبة للمتهم، إلا أنها تفتح أبوابا مثيرة للاهتمام بالنسبة لمستقبل الذكاء الاصطناعي.

Robot Lawyer To Hear First Case



If you’ve ever wanted to experience the thrill of crime without the boredom and rampant alcoholism of lawyers, we present to you the world’s first robot lawyer.



Created by DoNotPay, the AI can give legal advice via smartphone. (RT) pic.twitter.com/yqLNLL8q3T — Moh Musthafa Hussain (@musthafaaa) January 15, 2023

An AI "robot lawyer" by DoNotPay will be able to help a defendant fight off a traffic ticket in court starting next month. @LawCrimeDailypic.twitter.com/2IYUGyk3Df — Law&Crime Network (@LawCrimeNetwork) January 11, 2023

المصدر: وسائل إعلام أمريكية