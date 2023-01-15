حرق قس كاثوليكي حيا شمالي نيجيريا

أعلنت الشرطة النيجيرية مصرع قس نيجيري حرقا بمنزله شمال البلاد، حيث أضرم مسلحون النار في المنزل بعد فشلهم في اقتحامه.

وقال المتحدث باسم الشرطة واسيو أبيودون إن الأب إسحاق أتشي قتل، اليوم الأحد، في منطقة بايكورو بولاية النيجر بعد إحراق منزله.

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وأضاف: "لسوء الحظ، قيل إن قطاع طرق حاولوا الدخول إلى المنزل، الأمر الذي بدا صعبا"، لذا "أشعلوا النيران في المنزل" وحرق القس الكاثوليكي حتى الموت.

هذا وأثارت حادثة الأحد إدانة دولية، ووصف وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني هذا الهجوم بأنه "جبان ولا إنساني".

بدوره، قال حاكم ولاية النيجر أبو بكر ساني بيلو إن القتل يشير إلى أن لا أحد في مأمن.

وأضاف: "هؤلاء الإرهابيون فقدوا صوابهم وهناك حاجة لعمل جذري لإنهاء هذه المذابح المستمرة."

وطالبت الجمعية المسيحية النيجيرية من السلطات التحقيق وبذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين، بينما قال بولوس يوحنا، رئيس الجمعية، "كفى هجمات وقتل عشوائي للمواطنين النيجيريين الأبرياء."

المصدر: أ ب