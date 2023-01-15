هبوط اضطراري لطائرة تدريب غرب طهران

هبطت طائرة تدريب بصورة اضطرارية في منطقة فرخ آباد غرب طهران أمس السبت دون أن يصاب أحد من ركابها، حسبما أفادت السلطات.

وأكد خداداد كاشفي، حاكم مدينة فرديس، أن هذه الطائرة التابعة لمطار "بيام" اضطرت إلى الهبوط صباح السبت بعد حدوث خلل فني في المحرك.

وأوضح أن الطائرة لم تسقط بل نفذت هبوطا اضطراريا، وذلك قرب معسكر الفتح في منطقة غير مأهولة.

كما أكد المسؤول عدم تعرض ركاب الطائرة لأي أذى، فيما لحقت أضرار بالطائرة وتم نقلها إلى مطار "بيام".

المصدر: "فارس"