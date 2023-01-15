أردوغان: ارتفاع معدل توطين الصناعات الدفاعية إلى 80%

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن معدل التوطين في الصناعات الدفاعية التركية ارتفع إلى 80% بعدما كانت 20% قبل عشرين عاما.

وأضاف في كلمة أمام حشد من المواطنين بولاية موغلا غربي البلاد، أن التنظيمات الإرهابية يتم سحقها كلما ازدادت قوة الصناعات الدفاعية التركية.

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وأوضح أن مقاتلة "قزل إلما" المسيرة ستكون قادرة على حمل القنابل المزودة بها مقاتلات "إف 16".

وأشار إلى أن التجارب الصاروخية لتركيا تُقلق اليونان، مؤكدا أن أنقرة لا شأن لها بأثينا ما دامت تصرفاتها رشيدة.

ومنتصف ديسمبر الماضي، أعلنت شركة "بايكار" أنها أجرت تجارب التحليق الأولى للمقاتلة المسيرة، واستُكملت بنجاح.

ومطلع مارس الماضي، أماط سلجوق بيرقدار، رئيس مجلس إدارة "بايكار"، اللثام عن المقاتلة المسيرة المحلية ونشر حينها صورا لهيكلها من دون أجنحة.

وعلى عكس الطائرات المسيرة، فإن "بيرقدار قزل إلما" تستطيع إجراء مناورات خاطفة، وتنفيذ مهام القتال جو ـ جو مثلها مثل المقاتلات التقليدية، بحيث تمكن تركيا من تغيير الموازين الحربية الجوية.

ومن المخطط أن تؤدي "بيرقدار قزل إلما" المهام الأكثر صعوبة بفضل ميزة التخفي عن شاشات الرادارات بشكل أكبر، وأن يصل وزنها في الإقلاع إلى 6 أطنان، وهي قادرة على حمل 1500 كيلوغرام من الصواريخ والذخائر.

المصدر: الأناضول