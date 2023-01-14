أوكرانيا تعلن تعرّض موقع حيوي لقصف روسي في مدينة أوديسا

أعلن رئيس إدارة مدينة أوديسا الأوكرانية، مكسيم مارتشينكو، تعرض موقع حيوي بالغ الأهمية استهدفه صاروخ روسي لأضرار جسيمة، دون أن يفصح عن طبيعة هذا الموقع.

وأشار مارتشينكو إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع ضحايا أو إصابات.

وأطلقت صافرات الإنذار أمس السبت في مقاطعات كييف وفينيتسا وتشيركاسي وجيتومير 6 مرات، قبل أن يسمع دويها في عموم أوكرانيا في وقت لاحق.

يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.

المصدر: نوفوستي