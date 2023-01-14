"فاغنر" تكشف تفاصيل خطة اقتحام سوليدار

كشف أحد مقاتلي قوات "فاغنر" التي تقدمت الوحدات الروسية في اقتحام مدينة سوليدار وتحريرها مؤخرا، أن "فاغنر" شقت جبهة العدو، وقطعت الإمدادات عنه بهجوم مباغت على محورين.

وقال: "لم يكن هذا الاقتحام سهلا، حيث تحركت مجموعاتنا في البداية باتجاه واحد وسلكت ممرات متوازية عبر الغابات على محورين"

وأضاف: "العدو لم يكن يتوقع الهجوم من الجهة الشمالية إطلاقا، حيث اقتحمت التشكيلات المهاجمة وسط المدينة وقطعت طرق الإمداد عن القوات الأوكرانية.

وسبق لوزارة الدفاع الروسية وأشادت بنجاح قوات "فاغنر" في اقتحام تحصينات قوات كييف في أحياء مدينة سوليدار بجمهورية دونيتسك، في خطة موحدة وبتغطية جوية ومدفعية من باقي التشكيلات الروسية.

وأشارت إلى أن خطة اقتحام المدينة شملت تطويقها من الشمال والجنوب، وعزل منطقة القتال، ومنع العدو من استقدام تعزيزات إلى المدينة وسحب وحداته من سوليدار، ونفذت بتغطية جوية ومدفعية.

المصدر: نوفوستي