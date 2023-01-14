ماكرون: إعدام علي رضا أكبري عمل "بشع ووحشي"

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري، عمل "بشع ووحشي".

وأضاف ماكرون في تغريدة على "تويتر" أنه يتضامن مع بريطانيا التي نددت بالإعدام الذي تحدى مناشدات من لندن وواشنطن للإفراج عن أكبري (61 عاما) بعد أن حكم عليه بالإعدام بتهمة التجسس لصالح بريطانيا.

L'exécution d'Alireza Akbari est un acte odieux et barbare. Son nom s'ajoute à la trop longue liste des victimes de la répression et de la peine de mort en Iran. Solidarité avec le Royaume-Uni. Solidarité avec le peuple iranien. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 14, 2023

وأعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، أن المحكمة العليا أكدت الحكم بالإعدام على وزير الدفاع الإيراني السابق علي رضا أكبري، المدان بتهمة التجسس لصالح بريطانيا.

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ووفقا لبيان الوزارة: "المحكمة العليا في إيران تؤكد الحكم بالإعدام على وزير الدفاع السابق علي رضا أكبري، الذي اعتقل بتهمة التجسس لصالح جهاز المخابرات البريطانية، لارتكابه جريمة الفساد في الأرض والقيام بإجراءات واسعة ضد الأمن القومي من خلال نقل المعلومات".

وأضافت الوزارة: "علي رضا أكبري كان أهم عملاء جهاز التجسس في المخابرات البريطانية، الذين جمعوا معلومات مهمة عن الدولة الإيرانية حيث كان لديه إمكانية الوصول إلى بعض الأجهزة الحساسة في البلاد".

وكشفت شبكة BBC بالفارسي، أن أكبري مستشار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني، ساعد في اختراق كبير للمؤسسة الحساسة.

المصدر: RT + وكالات