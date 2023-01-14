ألمانيا.. الآلاف يحتجون على توسيع منجم للفحم غربي البلاد (فيديو)

تظاهر الآلاف رغم الأمطار الغزيرة اليوم في مسيرة عبر قرية كينبيرغ غربي ألمانيا احتجاجا على إزالة قرية لتوسيع منجم للفحم، في ظل أزمة الطاقة في البلاد على خلفية العقوبات ضد روسيا.

وانضمت ناشطة المناخ السويدية غريتا تونبرغ، إلى المتظاهرين أثناء احتجاجهم على إزالة قرية لويتزيرات، وساروا عبر قرية كينبيرغ المجاورة وسط حقول موحلة، وهتف المتظاهرون قائلين "كل قرية تقف معكم" و"لستم وحدكم".

وعلى هامش الاحتجاج، قالت الشرطة إن أشخاصا اخترقوا حواجزها ودخل بعضهم منجم "غارزويلر" للفحم.

وبينما نظم الاحتجاج، كان تطهير لويتزيرات يسير بشكل جيد.

وبدأت عملية تفريق نشطاء المناخ الذين كانوا متحصنين في القرية صباح الأربعاء، في الأيام الثلاثة الأولى من العملية، وقالت الشرطة إن حوالي 470 شخصا غادروا الموقع، 320 منهم غادروا طواعية.

وأفاد النشطاء بعد ظهر الجمعة بأنه لم يعد هناك أي منهم في المباني المتبقية أو فوق أسطحها.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أنهم قالوا يوم السبت إنهم ما زالوا مضطرين للتعامل مع 15 هيكلا مثل بيوت الشجر، ويحاولون الدخول إلى نفق يعتقد أن شخصين يتحصنان فيهما، في الوقت الذي كان العمل على هدم المباني جاريا بالفعل.

ويقول دعاة حماية البيئة إن هدم القرية لتوسيع منجم "غارزويلر" من شأنه أن يؤدي إلى كميات هائلة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وتجادل الحكومة وشركة المرافق "آر دبليو إي" بأن الفحم ضروري لضمان أمن الطاقة في ألمانيا.

وتوصلت الحكومات الإقليمية والوطنية، وبينها حزب الخضر البيئي، إلى اتفاق مع الشركة العام الماضي يسمح لها بتدمير القرية المهجورة مقابل إنهاء استخدام الفحم بحلول عام 2030 بدلا من عام 2038.

المصدر: أ ب