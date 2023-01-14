مراجعة أولية.. الخارجية الأمريكية تحيل للكونغرس قرار بيع F-16 لتركيا

أحالت وزارة الخارجية الأمريكية قرارها بيع مقاتلات F-16 لتركيا إلى اللجان المختصة في الكونغرس للمراجعة الأولية.

وذكرت مصادر للأناضول، أن الخارجية الأمريكية نقلت قرارها بشأن بيع مقاتلات F-16 إلى تركيا وتحديث طائرات من نفس الطراز لدى أنقرة، إلى رئيس وأعضاء كبار اللجان المختصة في مجلسي النواب والشيوخ للفحص التمهيدي.

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وبحسب المصادر، من المتوقع أن تعلن الخارجية الأمريكية رسميا الأسبوع المقبل أنها أحالت قرارها إلى الكونغرس.

ومن أجل الحصول على موافقة المبيعات العسكرية في الولايات المتحدة، يجب ألا يعترض الكونغرس في غضون 15 يوما للدول الأعضاء في حلف الناتو و30 يومًا لغيرها.

والجمعة، أعلن مسؤولون أمريكيون، أن إدارة الرئيس جو بايدن تنتظر الحصول على ‏موافقة الكونغرس لبيع مقاتلات "إف-16" لتركيا، شريطة موافقة أنقرة على انضمام السويد وفنلندا للناتو.‏

وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن المسؤولين إلى أن موافقة الكونغرس على الصفقة مشروطة بموافقة تركيا على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

ولفتوا إلى أن الصفقة الأمريكية تشمل كذلك بيعا منفصلا لطائرات حربية من الجيل التالي من طراز "إف-35" إلى اليونان، فيما "سيكون من بين أكبر مبيعات الأسلحة الأجنبية خلال السنوات الأخيرة"، بحسب تعبيرهم.

المصدر: الأناضول