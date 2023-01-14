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Der Spiegel: ألمانيا ستواجه كارثة كبيرة

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Der Spiegel: ألمانيا ستواجه كارثة كبيرة
ria.ru
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حذرت صحيفة "Der Spiegel" من أزمة إسكان كبيرة ستضرب ألمانيا خلال العام الجاري، إن لم تتخذ الحكومة الألمانية الإجراءات اللازمة لحلها.

وأوضحت الصحيفة أن ألمانيا واجهت نقصا حادا في المساكن بلغ قرابة الـ 700 ألف شقة بحلول نهاية العام 2022، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الإيجار، مشيرة إلى أنه يتم بناء نصف عدد المباني المذكور سنويا، أي قرابة الـ 350 ألف شقة.

وأضافت أن جزءا كبيرا من أزمة المساكن ناجم عن وفود أعداد كبيرة من اللاجئين الأوكرانيين، كما نوهت بأن ارتفاع الإنفاق الحكومي الاستثماري وما صاحبه من انخفاض في وتيرة البناء تركا تأثيرا كبيرا على سوق الإسكان.

وأكدت جمعية المستأجرين الألمانية أن البلاد ستواجه كارثة كبيرة إن لم تتمكن الحكومة الألمانية من التغلب على هذه المشكلة.

 

 

المصدر: نوفوستي

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