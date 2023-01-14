"كيودو": كيشيدا أبلغ بايدن بنية اليابان شراء صواريخ توماهوك

قالت وكالة "كيودو"، اليوم السبت، إن رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن شخصيا خلال اللقاء بينهما بواشنطن أمس، برغبة بلاده في شراء صواريخ توماهوك.

وشدد كيشيدا، على أن سعي اليابان للحصول على هذه الصواريخ الأمريكية يأتي في إطار إجراءات لتعزيز قدرات الهجوم المضاد.

ونقلت الوكالة عن كيشيدا: "تقع اليابان والولايات المتحدة في وضع أمني قاس وصعب بشكل غير مسبوق".

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كما شدد رئيس الحكومة اليابانية على ضرورة البت بشكل عاجل، في موضوع شراء بلاده لصواريخ توماهوك.

في 16 ديسمبر، وافقت الحكومة اليابانية على استراتيجية جديدة للأمن القومي، التي تعتبر الوثيقة الأساسية لسياسة الدفاع في البلاد. وفيها تمت الإشارة إلى حق اليابان في شن هجمات مضادة على أهداف على أراضي العدو المحتمل.

في الوقت نفسه، تنص بوضوح على عدم جواز توجيه ضربات وقائية ضد أراضي العدو المحتمل.

وتؤكد الإستراتيجية كذلك على ضرورة مضاعفة الإنفاق الدفاعي بحلول عام 2027، ليصل إلى 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، على غرار ما يجري في حلف الناتو. وفي إطار تطوير قدرات الهجوم المضاد، تخطط اليابان لزيادة مدى صواريخ "Type 12" المضادة للسفن، وشراء صواريخ كروز الأمريكية من طراز توماهوك.

المصدر: تاس