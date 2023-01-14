مدفيديف: رئيس وزراء اليابان خان ذكرى ضحايا هيروشيما وناغازاكي

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا خان ذكرى مئات الآلاف من ضحايا القصف الذري الأمريكي لهيروشيما وناغازاكي.

وقارن مدفيديف رئيس وزراء اليابان، بالموظف الذي يعمل جاهدا لخدمة الولايات المتحدة.

وانتقد مدفيديف التصريح المشترك للرئيسين بايدن وكيشيدا بأن أي استخدام محتمل من جانب روسيا للأسلحة النووية في أوكرانيا سيكون عملا عدائيا ضد البشرية جمعاء لا يمكن تبريره. ووصف مدفيديف هذا التصريح المشترك، بـ"العار الرهيب".

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وشدد مدفيديف على أنه "حتى لن يعلق على هذا الهذيان عن الخطط النووية لدولتنا".

وأضاف: "تمعنوا جيدا في الأمر. رئيس الحكومة اليابانية، يتحدث بنشوة مذلة ومهينة وبهراء واضح عن روسيا، ويخون ذكرى مئات الآلاف من اليابانيين الذين أحرقوا في النار النووية في هيروشيما وناغازاكي. وبتصرفه هذا يبصق كيشيدا على ذكرى هؤلاء الضحايا ولا يبالي بتاتا بأن الولايات المتحدة كانت الدولة الوحيدة التي استخدمت الأسلحة النووية حيث كانت اليابان بالذات الضحية".

المصدر: تاس