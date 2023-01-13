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واشنطن وطوكيو: استخدام روسيا للسلاح النووي في أوكرانيا سيكون عملا ضد البشرية

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واشنطن وطوكيو: استخدام روسيا للسلاح النووي في أوكرانيا سيكون عملا ضد البشرية
AP Evan Vucci
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قالت الولايات المتحدة واليابان إن أي استخدام للسلاح النووي من قبل روسيا في أوكرانيا، سيكون "عملا عدائيا ضد البشرية بأسرها".

وجاء في بيان مشترك صادر عن قمة الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، يوم الجمعة: "بتوحيد جهودنا، سنواصل فرض العقوبات ضد روسيا وتقديم الدعم لأوكرانيا بشكل ثابت".

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وأضاف البيان: "نؤكد بشكل واضح أن استخدام السلاح النووي من قبل روسيا في أوكرانيا سيكون عملا عدائيا غير مبرر ضد البشرية بأسرها".

واتفق الزعيمان على دعم أوكرانيا في "مواجهة الهجمات الروسية على البنية التحتية الحيوية".

يذكر أن موسكو أعلنت مرارا أنها لن تستخدم الأسلحة النووية ضد أي طرف، إلا ردا على أي "خطر وجودي" يهدد روسيا.

المصدر: نوفوستي

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