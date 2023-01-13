عبد اللهيان: طهران ترحب بالحوار بين أنقرة ودمشق

أعرب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، عن ترحيب بلاده بالحوار بين أنقرة ودمشق، وتوقع أن يكون لذلك انعكاس إيجابي على مصالح البلدين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزير الإيراني مع نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب، في بيروت.

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وردا على سؤال حول الحوار بين تركيا وسوريا، قال عبد اللهيان: "نرحب بالمفاوضات لحل المشاكل بين البلدين، نعتقد أن المحادثات يمكن أن تنعكس بشكل إيجابي على مصالح البلدين".

وكانت موسكو احتضنت نهاية ديسمبر الماضي اجتماعا ثلاثيا جمع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان، مع نظيريهما الروسيين والسوريين.

المصدر: وكالة "الأناضول" التركية