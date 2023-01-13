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وزارة الدفاع الألمانية تنفي أنباء استقالة لامبرخت

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وزارة الدفاع الألمانية تنفي أنباء استقالة لامبرخت
Legion-Media
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نفى متحدث وزارة الدفاع الألمانية الأنباء حول استقالة وزيرة الدفاع، كريستين لامبريخت، واصفا هذه الأخبار بأنها مجرد شائعات.

وقال لوكالة "نوفوستي" التي طلبت التعليق على هذه الأنباء: "هذه شائعات لا نعلق عليها".

وذكرت صحيفة "بيلد" نقلا عن مصادرها في وقت سابق، أن لامبرخت قررت الاستقالة من منصب وزير الدفاع.

وتزايدت في الفترة الأخيرة الأصوات المطالبة بإقالة لامبرخت على خلفية الفيديو الذي نشرته ليلة رأس السنة. 

المصدر: نوفوستي

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