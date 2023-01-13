روسيا: كييف طمست الأدلة على تحضيرها لصنع قنبلة قذرة

انتقدت مؤسسة "روس إينيرغو آتوم" الروسية تأخير وصول خبراء وكالة الطاقة الذرية للمحطات النووية الأوكرانية، معتبرة أن هذا التأخير ساعد كييف بإزالة الأدلة التي تثبت تصنيعها قنبلة قذرة.

وعلق رينات كارشا، مستشار الرئيس التنفيذي للشركة الروسية على تأخير وصول المراقبين لمحطات الطاقة النووية الأوكرانية بالقول إن إمكانات أوكرانيا الحالية تسمح ليس فقط بإنتاج "قنبلة قذرة"، وإنما قنبلة ذرية أيضا.

وأضاف في تصريح لوكالة تاس: "من الناحية المنطقية، يفترض أن تهتم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذه المشكلة، لكنني شخصيا أسمح لنفسي بالتشكيك في ذلك. وإذا أراد الأوكرانيون إزالة المواد المشعة من المحطات، فإن الوقت كان كافيا لهم من أجل ذلك، ومحو جميع الآثار".

وكانت الوكالة قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها تعيين خبيرين للرقابة في كل واحدة من محطات الطاقة النووية الأوكرانية الثلاث، بالإضافة لمحطة تشيرنوبيل الخامدة.

المصدر: RT