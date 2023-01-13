كندا تضبط أكبر كمية من الأفيون في تاريخها بالتعاون مع شرطة دبي

أعلنت السلطات الكندية ضبط أكبر كمية من الأفيون في تاريخها، بفضل معلومات حصلت عليها من القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وأفادت بأن الكمية الضخمة بلغت 2.5 طن من الأفيون بقيمة مادية تجاوزت 50 مليون دولار كندي، كانت مخبأة في 19 حاوية شحن بحرية.

وخلال مؤتمر صحفي عقدته السلطات الكندية، توجهت السلطات الكندية بالشكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي على دعمهم الحاسم، وتعاونهم الدائم معها في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، موضحة أن القضية ساهمت في ضبط 247 منصة شحن بلاستيكية تحوي قرابة 2500 كيلو غرام من مخدر الأفيون موزعة في 19 حاوية شحن بحرية.

وأكدت القيادة العامة لشرطة دبي أنها ومن خلال عملها تحت مظلة وزارة الداخلية، تترجم نهج دولة الإمارات في التعاون الدولي المستمر والمثمر مع الأجهزة الشرطية في كل دول العالم، للتصدي للجريمة في كل مكان، من خلال مد جسور التواصل معها وتوحيد الجهود وتبادل المعلومات للتأكد من تعزيز دورنا بالمساهمة في جعل العالم مكانا ينعم فيه الجميع بالأمن والأمان.

وأكدت أن العملية تعتبر نموذجا للتعاون بين شرطة دبي والسلطات الكندية، وواحدة من العمليات المشتركة التي جاءت نتيجة للعلاقات المتينة بين الجانبين لتعزيز الأمن، ومكافحة الجريمة المنظَّمة.

وأوضحت شرطة دبي أنها تلقت معلومات موثوقة، أظهرت مسار الحاويات، عبر 5 دول قبل وصولها إلى وجهتها كندا، وأن المخدرات مخبأة داخل منصات شحن بلاستيكية مثبتة في 19 حاوية شحن بحرية، وأنها عقدت اجتماعا عاجلا مع ضابط الارتباط الكندي، وزودته بالمعلومات الأولية، ومن خلال التنسيق والمتابعة التي استمرت قرابة 73 يوما حتى وصول الحاويات إلى ميناء فانكوفر في كندا، ليأتي دور السلطات الكندية في الكشف عن الحاويات وضبطها.

المصدر: وسائل إعلام كندية