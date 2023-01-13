السويد: دمية أردوغان عمل تخريبي ضد محاولة الانضمام لـ"الناتو"

استنكر رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، تعليق دمية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على عمود إنارة، ووصفه بالعمل التخريبي ضد محاولة السويد الانضمام إلى حلف "الناتو".

وقال كريسترسون لمحطة "تي في 4" إنه "من الخطير للغاية تنفيذ إعدام وهمي لزعيم أجنبي منتخب ديمقراطيا"، معتبرا أن "هذا تخريب ضد طلب السويد لحلف شمال الأطلسي ... من الخطر على الأمن السويدي أن يتم التصرف بهذه الطريقة".

وفي وقت سابق الخميس، قامت مجموعة من أنصار حزب العمال الكردستاني بالتجمع أمام مبنى البلدية التاريخي في ستوكهولم، وتعليق دمية تصور أردوغان على عمود قرب المبنى.

ونشرت حسابات مرتبطة بالتنظيم مقطعا مصورا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر لحظات تعليق الدمية من قدميها. وذيّل المقطع المصور بعبارات تهديدية باللغة التركية تستهدف تركيا وأردوغان.

واستدعت وزارة الخارجية التركية، السفير السويدي بسبب مظاهرة ستوكهولم. كما ألغى رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، زيارة لأندرياس نورلين، رئيس البرلمان السويدي، كانت مقررة يوم الاثنين.

المصدر: AP