تركيا: فتح تحقيق في "استفزازات" حزب العمال الكردستاني

فتحت النيابة العامة في العاصمة التركية أنقرة، تحقيقا في "العمل الاستفزازي" الذي قام به أنصار حزب العمال الكردستاني في السويد.

وذكرت وكالة "الأناضول" أن نيابة أنقرة أطلقت تحقيقا حول العمل الاستفزازي الذي قام به أنصار تنظيم "بي كي كي/واي بي جي" الإرهابي في السويد إثر شكوى تقدم بها محامي الرئيس رجب طيب أردوغان".

وفي وقت سابق الخميس، قامت مجموعة من أنصار حزب العمال الكردستاني بالتجمع أمام مبنى البلدية التاريخي في ستوكهولم، وتعليق دمية تصور الرئيس رجب طيب أردوغان على عمود قرب المبنى.

ونشرت حسابات مرتبطة بالتنظيم مقطعا مصورا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر لحظات تعليق الدمية من قدميها. وذيّل المقطع المصور بعبارات تهديدية باللغة التركية تستهدف تركيا وأردوغان.

وعلى الأثر، أعلن البرلمان التركي أن رئيسه مصطفى شنطوب ألغى زيارة نظيره السويدي أندرياس نورلين إلى أنقرة الشهر الجاري، ردا على استفزازات أنصار "حزب العمال الكردستاني" في ستوكهولم.

المصدر: "الأناضول"