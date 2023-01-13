الدفاع الروسية تعلن الانتهاء من تحرير مدينة سوليدار الاستراتيجية في دونباس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه اكتمل في مساء الخميس 12 يناير تحرير مدينة سوليدار غرب دونيتسك، والتي لها أهمية كبيرة لتطوير هجوم القوات الروسية الناجح في المنطقة.

وقالت الدفاع الدفاع الروسية في تقريرها اليومي اليوم الجمعة إن فرض السيطرة على سوليدار يجعل من الممكن قطع طرق الإمداد للقوات الأوكرانية في مدينة أرتيوميفسك (باخموت) الواقعة في الجنوب الغربي منها، ومن ثم محاصرة القوات الأوكرانية المتبقية في أرتيوميفسك.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أداء وحدات القوات المحمولة جوا، التي قامت بمناورة سرية، وشنت دون توقف هجوما ناجحا على المواقع الأوكرانية، لتتمكن بذلك من السيطرة على المرتفعات المهيمنة وإغلاق المدينة من الجانبين الشمالي والجنوبي.

وذكرت الدفاع الروسية أنه خلال الأيام الثلاثة الماضية وحدها، تجاوزت خسائر القوات الأوكرانية في منطقة سوليدار 700 فرد و300 قطعة سلاح، مضيفة أن القوات الجوية الروسية دمرت أثناء عملية تحرير سوليدار 3 طائرات حربية ومروحية للعدو.

يتبع..