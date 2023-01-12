الدفاع الروسية: تصفية 230 جنديا أوكرانيا وإسقاط طائرة "سو-25"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن قواتها قتلت أكثر من 230 جنديا أوكرانيا على أربعة محاور خلال يوم، فيما أسقطت مقاتلاتها طائرة أوكرانية من طراز "سو-25" في أجواء دونيتسك.

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وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن خسائر الجيش الأوكراني تجاوزت 30 قتيلا على محور كوبيانسك (شمال لوغانسك)، حيث تم القضاء على 5 مجموعات تخريب واستطلاع خلال يوم، و100 قتيل على محور كراسني ليمان.

كما بلغت الخسائر الأوكرانية ما يصل إلى 70 قتيلا على محور دونيتسك وسط استمرار العمليات الهجومية الروسية، إضافة إلى 30 قتيلا على محور جنوب دونيتسك.

وفي ما يلي أبرز ما جاء في تقرير الدفاع الروسية:

إصابة مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية في زابوروجيه، إضافة إلى 76 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 123 منطقة

تدمير 3 راجمات صواريخ "غراد"، وقطعتين من مدافع M777 وM109 "بالادين" أمريكية الصنع، واثنين من مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع "غفوزديكا" 2إس1، إضافة إلى رادار مضاد للبطارية AN / TPQ-50 أمريكي الصنع في خاركوف، ودونيتسك وزابوروجيه

إسقاط 5 طائرات بدون طيار أوكرانية في مناطق متفرقة

مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 372 طائرة، و200 مروحية، و2873 طائرة بدون طيار، و400 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و7486 دبابة ومدرعة أخرى، و979 راجمة صواريخ، و3813 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و8019 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: RT