الاستخبارات الأمريكية تسجل أكثر من 500 حالة مشاهدة لأجسام طائرة مجهولة

قال تقرير صادر عن مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية (ODNI)، إن سلطات الولايات المتحدة سجلت أكثر من 500 مشاهدة لأجسام طائرة مجهولة الهوية (UFO).

وأضاف التقرير: "بالإضافة إلى 144 تسجيلا لحالات شذوذ سماوية غير محددة يغطيها تقرير ODNI في إطار التقييم الأولي، تم تسجيل 247 حالة جديدة ومن ثم 119 حالة أخرى عن أجسام طائرة مجهولة الهوية تم تسجيل ظهورها أو أصبح معروفا عنها بعد فترة التقييم الأولية. وبهذا الشكل يبلغ العدد الإجمالي 510 حالات مع حلول يوم 30 أغسطس 2022".

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وأشارت ODNI إلى أن عدد حالات ذكر وجود الأجسام الطائرة المجهولة آخذ في الازدياد، بما في ذلك بسبب الفهم الأفضل للتهديدات المحتملة التي قد تمثلها هذه الحالات على سلامة الطيران.

وفي تعليقه على التقرير، قال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر: "نحن نتعامل بشكل جدي مع التقارير المتعلقة بملاحظة مثل هذه الأجسام في مجالنا الفضائي أو أرضنا أو بحرنا أو أجوائنا وندرسها".

وتؤكد ODNI على أنه تم تسجيل معظم المشاهدات الجديدة للأجسام الطائرة المجهولة، من قبل الطيارين من البحرية الأمريكية والقوات الجوية، وكذلك المراقبين الجويين الذين شهدوا ظهورها. وخلال كل ذلك، لم يتم تسجيل أي تصادم لطائرة أمريكية مع جسم طائر مجهول.

المصدر: نوفوستي