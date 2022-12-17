البنتاغون يعلق على نتائج عمل فريق له معني بدراسة "الأجسام الطائرة المجهولة"

صرح وكيل وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون الاستخبارات والأمن رونالد مولتري بأن فريق عمل خاص تابع للبنتاغون، لم يعثر على أي دليل على حدوث زيارة كائنات من كواكب أخرى للأرض.

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وقال مولتري في معرض رده على أسئلة الصحفيين خلال اجتماع أمس الجمعة بشأن نشاط "مكتب تحليل الظواهر الشاذة في كافة المجالات"، إن المكتب تلقى خلال الأشهر الأخيرة "عدة مئات" من التقارير الجديدة حول ظواهر مختلفة، لكن "لم نر أي شيء يسمح لنا بافتراض أن أيا من الأشياء التي رأيناها أصله من خارج كوكب الأرض".

وأضاف: "لم أر أي شيء من شأنه أن يوحي وقوع زيارة كائنات من كواكب أخرى للأرض أو حادث لسفينة فضائية قادمة من كوكب آخر".

ويدرس فريق عمل خاص تابع للبنتاغون مختلف الظواهر المجهولة، وحتى وقت قريب، كان اسمه يشير إلى تركيزه على الظواهر الجوية المجهولة، لكن في يوليو 2022، أعيد تنظيمه ليصبح "مكتب تحليل الظواهر الشاذة في كافة المجالات" ومهمته الآن تتمثل دراسة أي شذوذ، بما في ذلك جمع المعلومات حول الظواهر المجهولة في الجو وتحت الماء، وعلى سطح الأرض، وكذلك في الفضاء.

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في يونيو 2021 ، أصدر مكتب مدير المخابرات الوطنية نسخة غير سرية من تقرير إلى الكونغرس بشأن مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة.

وذكر التقرير أن أجهزة المخابرات الأمريكية عاجزة حتى الآن عن شرح طبيعة الأجسام الطائرة المجهولة بدقة. ويستند التقرير إلى معلوملت عن الحوادث التي وقعت في الفترة من نوفمبر 2004 إلى مارس 2021. وخلال هذه الفترة، سجلت 144 ظاهرة جوية مجهولة، تم اكتشاف 80 منها باستخدام عدة أجهزة استشعار أو أدوات.

المصدر: RT + وكالات