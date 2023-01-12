حريق هائل في مصنع للكيميائيات بولاية إلينوي الأمريكية (فيديو)

اندلع حريق هائل في مصنع كاروس للكيماويات في مقاطعة لاسال بولاية إلينوي الأمريكية.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن الحريق الذي اندلع الأربعاء، تسبب في انفجار وتصاعد الدخان الأسود في الهواء كما ظهر في مقطع فيديو متداول.

وأفادت صحيفة "نيوز تريبيون" بأن هناك تقارير عن سماع دوي انفجار في المصنع وأنه تم إجلاء العمال المصنع.

وأكدت السلطات المحلية أنه لا توجد حاجة لإخلاء السكان في المنطقة المحيطة بالمصنع.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية