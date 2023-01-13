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واشنطن تنقل دبابات "أبرامز" وعربات "برادلي" بشكل مكثف إلى بولندا ولاتفيا

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واشنطن تنقل دبابات
Globallookpress
نقل دبابات "أبرامز" الامريكية عبر هولندا إلى لاتفيا وبولندا
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أعلنت واشنطن نقل دبابات "أبرامز" وعربات "برادلي" بشكل مكثف إلى بولندا ولاتفيا، في إطار تعزيز الجناح الشرقي لحلف "الناتو".

وأعلن العقيد روبرت كيلام، بدء وصول الدبابات والعربات الأمريكية يوم الأربعاء إلى ميناء فليسينغين الهولندي، لتتوجه لاحقا إلى بولندا وليتوانيا في إطار تعزيز الجناح الشرقي لحلف "الناتو".

ولفت إلى أن "حوالي 1250 آلية ستصل إلى هذا الميناء" بينها دبابات "إم-1 أبرامز" وعربات "برادلي" من اللواء الثاني لفرقة الفرسان الأولى من قاعدة فورت هود في تكساس.

المصدر: نوفوستي

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