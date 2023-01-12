 
مباشر

البنتاغون يعلن بدء تدريب قوات كييف على استخدام عربات "برادلي" الأسبوع المقبل

أخبار العالم

البنتاغون يعلن بدء تدريب قوات كييف على استخدام عربات
Globallookpress
عربات المشاة القتالية "برادلي"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ujno

أعلن البنتاغون البدء في تدريب الجيش الأوكراني على استخدام عربات المشاة الأمريكية المدرعة "برادلي" الأسبوع المقبل، متوقعا استكمال التدريبات "في غضون أسابيع وليس شهورا".

وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر في مؤتمر صحفي: "الاستعدادات على حد علمي يجب أن تبدأ الأسبوع المقبل في ألمانيا. نتوقع أن تستغرق أسابيع وليس شهورا".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت نقل 50 عربة "برادلي" إلى أوكرانيا في إطار المساعدات العسكرية.

وأضاف أن الأوكرانيين سيبدؤون استخدام هذه العربات في ساحة المعركة عندما يرون ذلك مناسبا.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا