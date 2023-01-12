البنتاغون يعلن بدء تدريب قوات كييف على استخدام عربات "برادلي" الأسبوع المقبل

أعلن البنتاغون البدء في تدريب الجيش الأوكراني على استخدام عربات المشاة الأمريكية المدرعة "برادلي" الأسبوع المقبل، متوقعا استكمال التدريبات "في غضون أسابيع وليس شهورا".

وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر في مؤتمر صحفي: "الاستعدادات على حد علمي يجب أن تبدأ الأسبوع المقبل في ألمانيا. نتوقع أن تستغرق أسابيع وليس شهورا".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت نقل 50 عربة "برادلي" إلى أوكرانيا في إطار المساعدات العسكرية.

وأضاف أن الأوكرانيين سيبدؤون استخدام هذه العربات في ساحة المعركة عندما يرون ذلك مناسبا.

المصدر: نوفوستي