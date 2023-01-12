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صحيفة: كييف ستعاني مشاكل تشغيلية في استخدام 3 أنواع مختلفة من مدرعات "الناتو"

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صحيفة: كييف ستعاني مشاكل تشغيلية في استخدام 3 أنواع مختلفة من مدرعات
Globallookpress
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أكدت صحيفة National Interest أن تزويد الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا كييف بمدرعات مختلفة، سيؤدي إلى تدهور وضع قواتها نظرا لصعوبة صيانتها في وقت واحد.

وكتب إدوارد سالو، والبروفيسور المساعد بن هازين في مقالهما: "توفير العتاد وحقائب الظهر المختلفة للجنود أمرا مفهوما، لكن تزويد الجيش بثلاثة مدرعات مزودة بثلاثة صواريخ مختلفة مضادة للدبابات سيؤدي إلى مشاكل تشغيلية".

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وأشارا إلى أن إدخال ثلاث آليات قتالية جديدة لن يتطلب سلاسل إمداد مختلفة فحسب، بل يتطلب أيضا نهجا مختلفا للصيانة. ويحتاج ذلك إلى تدريب فردي لإعداد طاقم لكل نموذج من هذه الآليات.

وأعلن البيت الأبيض في وقت سابق أن الولايات المتحدة تعتزم تزويد أوكرانيا بمدرعات "برادلي" القتالية. وألمانيا تعتزم تزويدها بمدرعات "ماردير".

كما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، نية باريس تسليم قواته مدرعات AMX-10 RC، في إطار الدعم العسكري الغربي لكييف.

المصدر: نوفوستي

 

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