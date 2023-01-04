ماكرون يعد زيلينسكي بمدرّعات فرنسية

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، نية باريس تسليم قواته مدرعات AMX-10 RC، في إطار الدعم العسكري الغربي لكييف.

وقالت الرئاسة الفرنسية إلى مكالمة هاتفية استمرت ساعة بين الرئيسين، وأن ماكرون سعى إلى زيادة المساعدة العسكرية المقدمة لكييف بالموافقة على تسليمها مدرعات AMX-10 RC.

وأكد الإليزيه أن "هذه المرة الأولى التي يتم فيها تزويد القوات الأوكرانية بمدرعات غربية غربية".

وينتقد السياسيون والخبراء الغربيون بشكل مستمر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على تعمدهم إطالة أمد النزاع في أوكرانيا بتزويد كييف بالأسلحة وتقديم الدعم المالي لنظامها.

المصدر: ا ف ب