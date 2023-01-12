نيبينزيا: رغبة واشنطن بتنصيب نفسها شرطيّا للعالم سبب أزمة أوكرانيا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن جذور أزمة أوكرانيا تعود لرغبة الولايات المتحدة في تنصيب نفسها شرطيا للعالم.

وقال نيبينزيا: "تكمن الجذور الحقيقية للأزمة الأوكرانية في غطرسة الغرب وعدم رغبته المطلقة في مراعاة مصالح الآخرين، حتى عندما يتعلق الأمر بأشياء مهمة مثل أمن الدولة".

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وأكد أيضا أن جذور الوضع الحالي في أوكرانيا ترجع إلى رغبة الولايات المتحدة التي لا يمكن وقفها في "لعب دور الشرطي العالمي"، وهو الدور الذي أسندته لنفسها.

وصرح أمين مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، بأن ميزانية الولايات المتحدة للعام الجاري تؤكد على أن الحروب الجديدة أولوية أمريكية على حساب رفاهية المواطنين.

المصدر: RT