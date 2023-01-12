لأول مرة.. إثيوبيا تقرر إدخال اللغة العربية في مناهج مدارس العاصمة

قررت إثيوبيا إدخال تعليم اللغة العربية في جميع المدارس بالعاصمة أديس أبابا، إلى جانب اللغتين الإنكليزية والفرنسية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وذكر موقع "الراصد الإثيوبي"، أن مجلس إدارة العاصمة أديس أبابا، "قرر تعليم اللغة العربية لأول مرة تاريخيا، في مدارس العاصمة أديس ابابا إلى جانب اللغتين الانجليزية والفرنسية".

وأضاف الموقع، أن المجلس وافق على تعليم اللغتين العربية والفرنسية في جميع مدارس العاصمة، وذلك بعد مشاورات مع المواطنين وأولياء أمور التلاميذ.

وأشار إلى أن تعليم اللغتين العربية والفرنسية، سيكون اختياريا في جميع مدارس المراحل الثانوية"، وأنه إدخالهما تم بموجب برنامج منهجي متعدد اللغات.

المصدر: "سبوتنيك"