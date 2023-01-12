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قائد أركان بريطاني سابق يسخر من شائعات عن إرسال 12 دبابة تشالنجر إلى أوكرانيا

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قائد أركان بريطاني سابق يسخر من شائعات عن إرسال 12 دبابة تشالنجر إلى أوكرانيا
AP
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سخر الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة البريطانية الجنرال ريتشارد دانات، من شائعات عن إرسال بلاده لـ 12 دبابة من طراز تشالنجر إلى أوكرانيا.

وشدد في مقابلة مع "سكاي نيوز"، على أن ذلك لن يساعد القوات الأوكرانية في تحقيق نجاح "حقيقي" في ساحة المعركة.

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وأضاف دانات: "اعتقد أن إرسال 12 دبابة، ستكون له قيمة رمزية. وأود أن أقترح إرسال 25 أو 30 أو حتى ما يصل إلى 50 دبابة، حتى يكون ذلك مفيدا حقا".

في وقت سابق، قالت قناة "سكاي نيوز"،  نقلا عن مصادر مطلعة، إنه لأول مرة منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، تدرس الحكومة البريطانية إمكانية إمداد أوكرانيا بدبابات تشالنجر 2 البريطانية.

قائد أركان بريطاني سابق يسخر من شائعات عن إرسال 12 دبابة تشالنجر إلى أوكرانيا

في وقت لاحق، ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، نقلا عن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني، أن الحكومة البريطانية أكدت وجود مثل هذه الخطط.

المصدر: نوفوستي

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