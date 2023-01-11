وسائل إعلام: الحكومة البريطانية تؤكد خططها لنقل الدبابات إلى أوكرانيا

أكد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني، أن لندن تخطط لتزويد أوكرانيا بالدبابات، مشيرا إلى أن الدبابات القتالية يمكن أن تمنح الأوكرانيين القدرة على قلب موازين الحرب.

وقال المتحدث: "نحن نسرع ​​في دعمنا لأوكرانيا من خلال توفير الجيل التالي من التكنولوجيا العسكرية التي ستساعد في كسب هذه الحرب.. من الواضح أن الدبابات القتالية يمكن أن تمنح الأوكرانيين القدرة على قلب موازين الحرب".

وأضاف، أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، طلب من وزير الدفاع البريطاني بن والاس، "العمل مع الشركاء" في الأسابيع المقبلة للتحرك بشكل أسرع لدعم أوكرانيا، بما في ذلك من خلال توفير الدبابات.

وفي وقت سابق، قال الرئيس البولندي أندريه دودا في مؤتمر صحفي بمدينة لفوف إن بولندا ستنقل سرية من دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا كجزء من التحالف الدولي.

المصدر: نوفوستي