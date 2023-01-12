الفلبين تنتقد القائم بالأعمال الأوكراني لانتهاكه "الأعراف الدبلوماسية"

وجهت وزارة الخارجية الفلبينية اللوم للقائم بأعمال السفارة الأوكرانية لديها لانتهاكه "الأعراف الدبلوماسية" و"تسريباته" للصحافة حول محاولاته ترتيب محادثة هاتفية بين رئيسي البلدين.

وصرح نائب وزير الخارجية الفلبيني كارلوس سوريتا في إفادة صحفية: "إن ما فعله القائم بالأعمال ليس من الممارسات الدبلوماسية"، فيما نشر موقع صحيفة "مانيلا تايمز" مقطع فيديو لتلك الإفادة الصحفية جاء فيها على لسان سوريتا: "تربطنا بأوكرانيا علاقات جيدة، ولكن عندما يطرح ممثل عن حكومة أخرى مثل هذه الأسئلة من خلال الصحافة، فذلك ليس شيئا سنكون ممتنين له".

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وكانت صحيفة Inquirer قد نقلت عن القائم بأعمال السفارة الأوكرانية لدى الفلبين دينيس ميخايليوك قوله إنه طلب محادثة هاتفية بين الرئيس زيلينسكي والرئيس ماركوس، دون رد من الجانب الفلبيني، مضيفا أنه يحاول الاتصال بماركوس من خلال وزارة الخارجية الفلبينية منذ يونيو الماضي بواقع مرتين في الشهر، وعندما سئل عن سبب عدم استجابة الحكومة الفلبينية في رأيه، قال إن ذلك يعود إلى انشغال ماركوس بالشؤون الداخلية للبلاد.

يذكر أن الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس قد قال خلال حملته الانتخابية إن الفلبين "لا تحتاج إلى التدخل في الصراع بين روسيا وأوكرانيا".

المصدر: نوفوستي