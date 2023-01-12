تشييد قاعدة لتدريب البحرية الأمريكية في اليابان

قالت وكالة كيودو للأنباء، إن العمل بدأ في بناء المنشآت الرئيسية لقاعدة قوات الدفاع الذاتي اليابانية التي ستستخدم كذلك في عناصر طيران البحرية الأمريكية.

ونقلت الوكالة عن وزارة الدفاع اليابانية، أن القاعدة تبنى في جزيرة ماجي غير المأهولة في محافظة كاجوشيما اليابانية.

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في وقت سابق من يوم الخميس، أصدرت الحكومة اليابانية تقريرا من 40 صفحة لتقييم تأثير بناء القاعدة على بيئة الجزيرة. وفيه تمت الإشارة إلى أنه خلال فترة البناء التي ستستغرق حوالي أربع سنوات، سيتم اتخاذ تدابير لنقل عدد من أنواع البرمائيات والزواحف والأسماك النادرة إلى منطقة أخرى ذات ظروف مماثلة. وكذلك سيتم الحد من عدد السفن التي تدخل المنطقة المحيطة بالجزيرة وفرض مراقبة على الإضاءة الاصطناعية في منطقة البناء، وسيتم كذلك نصب سور بحري في منطقة العمل لمنع القتل غير المقصود لسرطانات البحر.

ووفقا للخطة، سيتم في أول عامين، تشييد مهبط للطائرات ومرافق أخرى حول المطار في الجزيرة.

تقع جزيرة ماجي، التي تبلغ مساحتها حوالي ثمانية كيلومترات مربعة، في محافظة كاجوشيما، على بعد 400 كيلومتر من قاعدة إيواكوني الجوية البحرية الأمريكية.

المصدر: نوفوستي