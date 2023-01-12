"طريقة كذبها مثيرة للإعجاب".. كارين جان بيير تثير غضب أمريكيين في دفاعها عن بايدن

أثار تصريح المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، حول وثائق سرية عُثر عليها في المكتب السابق لجو بايدن، ردود فعل حادة بين مشاهدي قناة "فوكس نيوز".

وفي تصريحها قالت ممثلة البيت الأبيض: " كما قال الرئيس نفسه، هو ينظر بشكل جدي فعلا إلى المعلومات السرية. ولذلك يعتبر اكتشاف أي سجلات مفاجأة له. إنه لا يعرف ما بداخلها".

واعتبر المشاهدون والمستخدمون، كلمات المتحدثة، نفاقا وكذبا واضحا.

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وقال المستخدم Matthew Huff ساخرا: "على ما يبدو الدفاع عن بايدن، يبقى عملا ليس بالسهل بتاتا".

وقال Joseph Talmadge: "يعجبني كثيرا كيف تكذب أمامنا بشكل صريح وفي نفس الوقت تثق في ما تقول".

ولاحظ Donnie Bradshaw: "عندما تتعامل بشكل غير صحيح مع المعلومات السرية يعتبر ذلك جريمة، لكن عندما يقوم بايدن بذلك يعتبر ذلك من الأمور الطبيعية".

وقال Mr F: " لم يسبق أن تكلم المتحدثون باسم البيت الأبيض بهذه الكثرة من قبل، ولكن بقليل من الحقيقة والصدق".

وأضاف Joe Scambait: "كيف يمكن لهذه المجموعة من الناس أن تعتقد أن الجمهور الأمريكي بهذا القدر من الغباء؟".

وقال Ozzie Man: "بصفته نائب الرئيس، لم يكن من المفترض أبدا أن يكون بحوزة بايدن وثائق سرية. كيف يمكن أن يحصل على هذه الوثائق ثم يفقد السيطرة عليها؟ ".

في وقت سابق، تحدثت شبكة "سي بي إس نيوز" عن وثائق سرية تم العثور عليها في مكتب بايدن في مركز أبحاث يحمل اسمه في واشنطن. وهذه الوثائق تعود في تاريخها إلى الفترة التي كان بايدن يشغل فيها منصب نائب الرئيس.

المصدر: نوفوستي