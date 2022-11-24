المتحدثة باسم البيت الأبيض تخرج عن طورها

دخلت كارين جان بيير، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في مشادة مع صحفيين خلال إحاطة صحفية وانفعلت بشدة.

وكان السبب وراء تحدثها بنبرة عالية وتشنج، سؤال طرحته المراسلة الصحفية، ديلي كولر، على أنتوني فوسي، كبير اختصاصي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، الذي شارك في المؤتمر الصحفي، عما فعله للتحقيق في أصل فيروس كورونا.

وردت كارين جان بيير بانفعال على الصحفية: "أنا لا أعطي الكلمة للأشخاص الذين يصرخون. أنت لا تحترمين زملاءك وتتصرفين بشكل غير محترم تجاه ضيفنا. لن أعطي الكلمة لك إذا صرخت وتجاوزت الوقت، لأن الدكتور فاوسي يجب أن يغادر في غضون دقيقتين. لقد أنتهيت من كلامي ولا أرغب في التلاسن معك !"، قالت ذلك المتحدثة باسم البيت الأبيض ثم افسحت المجال لفوسي.

وساند صحفي آخر حضر الإحاطة زميلته الصحفية، مشيرا إلى أن سؤالها حول فيروس كورونا كان له ما يبرره. ورداً على ذلك، قالت كارين جان بيير بصوت مرتفع، وقد عادت إلى مكانها على المنصة بعد أن كانت ابتعدت قليلا: "إنه ليس دورك".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض في ردها على الصحفي: "أنا أسمع السؤال، لكن نحن لا نفعل ذلك بالطريقة التي تريدونها. إنه عدم احترام. لقد انتهيت، سايمون (اسم الصحفي)، كفى".

وفي وقت سابق، قاطعت المتحدثة باسم البيت الأبيض فجأة صحفية طرحت سؤالًا حول الحالة الصحية للرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي كان توجه بالحديث خلال مؤتمر صحفي باحثا عن جاكي فالورسكي، وهي عضو في الكونغرس متوفية منذ مدة.

ورداً على ذلك، قالت جان بيير للصحفية إنه "لم يحن دورها للتحدث" الآن ، بينما أوضحت لاحقًا أن الرئيس نادى عضوة الكونغرس الراحلة لأنه "يفكر باستمرار" بها.

المصدر: نوفوستي