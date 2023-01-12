البنتاغون يتحدث عن تكثيف نشاط السفن الحربية الصينية حول تايوان

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الولايات المتحدة تسجل تكثيف نشاط السفن الحربية الصينية حول تايوان، ولكنها لا تؤكد حتمية اقتحام القوات الصينية لهذه الجزيرة.

وأضاف أوستن في حديث للصحفيين عقب اجتماع "2 + 2" بين وزراء الخارجية والدفاع للولايات المتحدة واليابان: "نحن نلاحظ تزايد نشاط السفن الحربية الصينية حول تايوان. نعتقد أن هذه محاولة لفرض وضع جديد، لكنني أشك في أن ذلك يشير إلى غزو وشيك".

وتصاعد الوضع حول الجزيرة منذ شهر أغسطس الماضي، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي، الأمر الذي انتقدته الصين واعتبرته تدخلا بالشؤون الداخلية للبلاد.

وذكّر الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الأمريكي جو بايدن على هامش قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا منتصف نوفمبر أن تايوان "خط أحمر" في العلاقات الصينية الأمريكية "لا يمكن تجاوزه".

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المصدر: نوفوستي