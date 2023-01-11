رئيس إيطاليا يقدم احتجاجا للسفير الإيراني بشأن "قمع المتظاهرين" في إيران

قدم الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا احتجاجا للسفير الإيراني في البلاد على خلفية ما وصفه بـ "قمع المتظاهرين" في إيران.

وجاء في بيان للمكتب الصحفي للرئاسة الإيطالية، يوم الأربعاء، أن الرئيس الإيطالي تسلم أوراق الاعتماد من السفير الإيراني محمد رضا صبوري، و"عبر عن الإدانة الشديدة لقمع المتظاهرين".

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وأضاف البيان أن الرئيس الإيطالي طالب السلطات الإيرانية "بوقف العنف ضد السكان فورا، مشيرا إلى مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

وفي وقت سابق تم استدعاء السفير الإيراني إلى الخارجية الايطالية، حيث طالبت روما السلطات الإيرانية بوقف إصدار أحكام الإعدام بحق المشاركين في الاحتجاجات.

بدورها، استدعت إيران السفير الإيطالي لدى طهران احتجاجا على تصريحات المسؤولين الإيطاليين بشأن الوضع في إيران.

المصدر: تاس