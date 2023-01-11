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الخارجية الفرنسية توصي مواطنيها بعدم السفر إلى إيران

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الخارجية الفرنسية توصي مواطنيها بعدم السفر إلى إيران
Globallookpress Rouzbeh Fouladi
احتجاجات أمام السفارة الفرنسية في إيران
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أوصت الخارجية الفرنسية مواطني البلاد بعدم السفر إلى إيران على خلفية التوترات بين باريس وطهران في أعقاب نشر مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية رسوما كاريكاترية للمرشد الإيراني.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إن "فرنسا تؤكد تمسكها الدائم والحازم بحرية الصحافة وحرية التعبير وحماية الصحفيين حول العالم".

وأضاف أن باريس تذكر طهران بأن السلطات الإيرانية تتحمل المسؤولية عن سلامة المواطنين الفرنسيين الموجودين على أراضي إيران.

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وأكد المتحدث: "نوصي كذلك رسميا بالامتناع عن السفر إلى إيران، نظرا لخطر الاعتقالات غير الشرعية من قبل سلطات البلاد".

ويأتي ذلك بعد مظاهرات أمام السفارة الفرنسية في طهران تنديدا بالرسوم الكاريكاترية للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، التي نشرتها مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية.

ودانت الخارجية الإيرانية نشر الرسوم، معتبرة ذلك "إهانة" للسلطة الإيرانية ورموز الدولة. وأنهت السلطات الإيرانية عمل مركز أبحاث فرنسي في الجمهورية الإسلامية ردا على نشر الرسوم. كما أعلنت عن إعدادها لدعوى قضائية ضد المجلة.

المصدر: تاس

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