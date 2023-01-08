الإيرانيون يحرقون العلم الفرنسي أمام السفارة الفرنسية لدى طهران

أحرق إيرانيون اليوم الأحد العلم الفرنسي أمام السفارة الفرنسية في طهران ردا على نشر رسوم مسيئة للمرشد الإيراني علي خامنئي في مجلة "تشارلي إبدو" الفرنسية.

وهتف المئات من الإيرانيين"الموت لفرنسا" وحثوا باريس على وقف "العداء" تجاه طهران.

كما أقيم تجمع احتجاجي كبير لأساتذة الحوزة والفضلاء والطلاب وأهالي قم احتجاجا على إساءة صحيفة فرنسية للقيادة في إيران والمرجعية الشيعية.

وأكد المشاركون تبعيتهم ودعمهم الحاسم للقيادة الرشيدة وطالبوا الجهاز الدبلوماسي بالرد بحزم على مثل هذه الأعمال التي تقوم بها الحكومة الفرنسية.

المصدر: وكالات