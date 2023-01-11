ذي هيل: واشنطن قدمت مفاجأة سارة جديدة لموسكو

كتبت لورا ثورنتون في صحيفة ذي هيل أن الفوضى البرلمانية التي شهدتها الولايات المتحدة تعد مفاجأة سارة لموسكو وغيرها من خصوم واشنطن.

وعلقت الكاتب قائلة: "14 محاولة فاشلة لانتخاب رئيس مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي. وفي النهاية تقرر أن يشغل الجمهوري كيفن مكارثي، هذا الموقع".

ترى معدة المقال أنه "بغض النظر عمن فاز في الأسبوع الماضي، في جميع الأحوال هذا يمثل انتصارا لخصومنا".

كما أشارت ثورنتون، بأنهم يدركون في دول مثل روسيا والصين، أن انعدام ثقة الجمهور في مؤسسات الحكم الأميركية يهدد وجود الديمقراطية الليبرالية عموما.

المصدر: FNA