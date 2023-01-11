زيلينسكي: تتوقع كييف من "الناتو" شيئا أكثر من تصريحات "الأبواب المفتوحة"

صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بأن كييف تتوقع من حلف "الناتو" شيئا أكثر من تصريحاته حول "الأبواب المفتوحة" لأوكرانيا.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي بمدينة لفوف: " دعم أوكرانيا من الزملاء في الناتو، الذي يكون على شكل خطاب حول، الأبواب المفتوحة لا يكفي.. نحن بحاجة إلى خطوات للأمام، سيكون الحل في فيلنيوس، في قمة الناتو في الصيف، نحن ننتظر خطوات قوية، شيء أكثر من مجرد أبواب مفتوحة".

وفي نهاية سبتمبر، قال زيلينسكي إن أوكرانيا تتقدم بطلب للانضمام إلى "الناتو" بطريقة عاجلة، وأشار مساعد رئيس الولايات المتحدة للأمن القومي جيك سوليفان، إلى أن تنفيذ مثل هذا الإجراء جاء الآن في وقت متأخر.

وفي تعليقه على بيان زيلينسكي، أقر الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، بموقف الحلف الذي لم يتغير بشأن حق كل دولة في تحديد مسارها الخاص، وضمن سياسة "الباب المفتوح"، لكنه شدد على أن الحلف سيركز جهوده على مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها.

وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إن الكرملين استمع إلى طلب زيلينسكي لانضمام أوكرانيا إلى "الناتو"، وكذلك ردود الفعل المختلفة تجاهه.

ووفقا له، فإن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتذكر أن توجه كييف نحو الحلف هو الذي أصبح أحد أسباب بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي