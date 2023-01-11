وزير خارجية بريطانيا يدعو إيران لوقف إعدام نائب وزير الدفاع السابق

دعا وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، الحكومة الإيرانية لوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق نائب وزير الدفاع السابق، علي رضا أكبري المدان بتهمة التجسس لصالح بريطانيا.

وكتب كليفرلي على حسابه في "تويتر: "يجب على إيران وقف إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري، والإفراج عنه فورا.. هذا عمل له دوافع سياسية من قبل نظام بربري يتجاهل حياة الإنسان بشكل كامل".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، أن المحكمة العليا أكدت الحكم بالإعدام على وزير الدفاع الإيراني السابق علي رضا أكبري، المدان بتهمة التجسس لصالح بريطانيا.

ووفقا لبيان الوزارة: "المحكمة العليا في إيران تؤكد الحكم بالإعدام على وزير الدفاع السابق علي رضا أكبري، الذي اعتقل بتهمة التجسس لصالح جهاز المخابرات البريطانية، لارتكابه جريمة الفساد في الأرض والقيام بإجراءات واسعة ضد الأمن القومي من خلال نقل المعلومات".

المصدر: RT