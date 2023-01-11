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الجمهوريون يطلبون من وزارة المالية الأمريكية معلومات حول العمليات التجارية لعائلة بايدن

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الجمهوريون يطلبون من وزارة المالية الأمريكية معلومات حول العمليات التجارية لعائلة بايدن
Legion-Media
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طالب رئيس لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الأميركي جيمس كومر من وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الحصول على معلومات حول المعاملات التجارية لعائلة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ونشرت اللجنة على موقعها الأربعاء طلب الرئيس الجديد للجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الأمريكي ، جيمس كومر (جمهوري ، من كنتاكي)، من وزيرة الخزانة، جانيت يلين، معلومات حول "المعاملات التجارية المشبوهة" لأفراد عائلة الرئيس الأمريكي جو بايدن وشركائهم. 

كما تضمن البيان طلب الجمهوري "من العديد من الأعضاء السابقين في إدارة تويتر المسؤولين عن الرقابة على مواد صحيفة نيويورك بوست المتعلقة بخطط أعمال عائلة بايدن الإدلاء بشهاداتهم في جلسات الاستماع التي ستعقدها اللجنة، ومن المقرر انعقاد جلسة استماع في أوائل فبراير.

المصدر: تاس

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