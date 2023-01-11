البيت الأبيض: لا يوجد دليل على أن تعطل نظام الملاحة في خطوط الطيران الفدرالي كان نتيجة هجوم سيبراني

صرح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن سبب تعطل نظام الملاحة لدى دائرة الطيران الفدرالية غير معروف حتى اللحظة.

وأعرب بايدن عن أمله في أن تتمكن وزارة النقل الأميركية من اكتشاف السبب قريبا، وأكد أنه لا يزال بإمكان الطائرات الهبوط بسلام، لكنها لا تستطيع الإقلاع.

ومن جهته أعلن البيت الأبيض في بيانه، بأنه لا يوجد أدلة على أن تعطل نظام الملاحة في خطوط الطيران الفدرالي، كان نتيجة هجوم سيبراني.

وأشار البيان إلى أن تعطل نظام الملاحة، تسبب بتأجيل 1230 رحلة طيران، وإلغاء 108 رحلات اليوم الأربعاء.

وكتبت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير عبر "تويتر": "أطلع وزير النقل هذا الصباح، الرئيس جو بايدن على الخلل الذي أصاب نظام ملاحة هيئة الطيران الفدرالية، ولا يوجد دليل حتى اللحظة بأن العطل كان نتيجة هجوم سيبراني، وأوعز الرئيس لوزارة النقل بإجراء تحقيق في الأسباب، وستقدم إدارة الطيران الفدرالية تحديثا للمعلومات بشكل منتظم".

The President has been briefed by the Secretary of Transportation this morning on the FAA system outage. There is no evidence of a cyberattack at this point, but the President directed DOT to conduct a full investigation into the causes. The FAA will provide regular updates. — Karine Jean-Pierre (@PressSec) January 11, 2023

المصدر: وكالات