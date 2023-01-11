الولايات المتحدة.. تعطل نظام الملاحة الجوي لدى إدارة الطيران الفيدرالية

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية FAA، عن تعطل نظام إنذار الطيارين، ما سيؤثر على رحلات الطيران في الولايات المتحدة.

وأفادت إدارة الطيران الفيدرالية في بيانها: بأن إدارة الطيران تعاني من خلل يؤثر على تحديث بيانات نظام التحذير NOTAM.

وأفادت قناة ABC الأمريكية، بأن رحلات الطيران في الولايات المتحدة يمكن أن تلغى، بسبب خلل في نظام الملاحة في كومبوترات إدارة الطيران الفيدرالية.

وأوضحت القناة، أن العطل أصاب نظام التحذير NOTAM، المسؤول عن إرسال المعلومات عن مواعيد، ومخاطرة، وقيود الطيران، إلى الطيارن.

ومن جهتها، أوضحت إدارة شركة خطوط الطيران الأمريكية American Airlines، أنه نتيجة للعطل تم تأجيل، أو إلغاء العديد من رحلات الطيران.

وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية، أن العمل جار على إصلاح العطل، لاستعادة نظام الملاحة.

المصدر: نوفوستي