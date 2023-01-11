سيدة أمريكا الأولى تدخل المستشفى لإجراء "جراحة موس"

سافرت سيدة أمريكية الأولى، جيل بايدن، اليوم الأربعاء، إلى مستشفى عسكري لإجراء عملية جراحية بسيطة لإزالة آفة جلدية.

إقرأ المزيد

وطارت برفقة الرئيس الأمريكي جو بايدن على متن مروحية "مارين وان"، إلى مركز "والتر ريد" الطبي الوطني في ضواحي واشنطن.

وأكد البيت الأبيض على أنها خضعت "لعملية جراحية مقررة في العيادة الخارجية، تعرف باسم جراحة موس".

ويتم إجراء العملية بتخدير موضعي وتعتبر فعالة للغاية، إذا تم إجراؤها في وقت مبكر بما فيه الكفاية، للقضاء على تكوينات سرطان الجلد.

وأعلن طبيب البيت الأبيض كيفين أوكونور سابقا أنه "خلال الفحص الروتيني لسرطان الجلد، تم العثور على آفة صغيرة فوق عين السيدة الأولى اليمنى".

وقال: "بوفرة من الحذر، أوصى الأطباء بإزالته".

وجيل بايدن، 71 عاما، هي أكبر سيدة أولى سنا في تاريخ الولايات المتحدة، بينما زوجها البالغ من العمر 80 عاما هو أيضا أكبر رئيس في التاريخ.

المصدر: أ ف ب