سألته عن صحته ولم تنتظر الإجابة.. زوجة رئيس المكسيك تحرج بايدن! (فيديو)

أحرجت زوجة الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال ترحيبها به.

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فخلال لقاء جمع الرئيس المكسيكي وزوجته، بياتريس جوتيريز مولر، بالرئيس الأمريكي وزوجته جيل بايدن، قامت سيدة المكسيك الأولى بمصافحة بايدن وسؤاله عن صحته.

وبينما كان بصدد الإجابة أشاحت بوجهها بعيدا عنه دون سماع الإجابة، لتتحدث مع سيدة أمريكا الأولى، وسط ذهول بايدن، الأمر الذي أثار سخرية بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصل الرئيس الأمريكي إلى المكسيك أمس الاثنين، للقاء رئيسها ورئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، لمناقشة قضايا الهجرة وتهريب المخدرات والتغير المناخي والتجارة بين الدول الثلاث.

المصدر: RT